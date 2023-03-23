Следком просит ареста замглавы исполкома Альметьевского района Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Следком просит ареста заместителя главы исполкома Альметьевского района Татарстана. Ходатайство об избрании самой суровой меры пресечения Андрею Подовалову поступило в Альметьевский горсуд, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Заместителя руководителя исполкома Альметьевского района Татарстана задержали накануне — его подозревают во взятке в размере 4,8 млн рублей. Следствие считает, что подозреваемый брал по 200 тысяч рублей ежемесячно с января 2021 года по декабрь 2022 года.

В следственном отделе СК по Альметьевску возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Утром 22 марта в исполкоме Альметьевского района проводились обыски. Сотрудники ФСБ и СКР изымали документы. Предполагаемые откаты чиновник мог получать от исполнителя муниципальных контрактов на поставку горячих обедов в школы района.

Глава района Тимур Нагуманов и его подчиненные пока воздерживаются от публичной оценки происходящего.

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Ирина Плотникова