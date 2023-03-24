Исследование: 37% татарстанцев могут смириться со снижением зарплаты ради сохранения места работы

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

37% татарстанцев могут снизить свои зарплатные ожидания для того, чтобы сохранить за собой нынешнее место работы, либо с целью гарантированного трудоустройства на новое место. Об этом говорится в результатах исследования hh.ru.

Аналитики выяснили, что в целом в Приволжском федеральном округе (ПФО) с такой стратегией готовы смириться 38% соискателей, по России — 41%.

Интересно, что в большей степени на уступки в данном вопросе идут специалисты из профессиональных сфер «Информационные технологии» — 54% готовы пойти на такой шаг. Также отступить от своих аппетитов в плане финансов могут соискатели сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — 51%. Среди представителей сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» таких 40%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Еще исследование показало, что 43% жителей Татарстана не согласятся с понижением требований в отношении заработной платы ради сохранения работы либо трудоустройства на новое место. В ПФО такую позицию разделяют 44%, по России — 40%.

Самые неуступчивые с точки зрения зарплат соискатели чаще всего относятся к профессиональным сферам «Автомобильный бизнес» — 53%. «Добыча сырья» (52%) и «Строительство, недвижимость» (50%).



Накануне в результате исследования hh.ru выяснилось, что 88% жителей Татарстана считают своей лучшей мотивацией денежные премии и бонусы. 71% респондентов признались, что лично их вдохновляет уважительное отношение со стороны руководства.

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Антон Гаврилов