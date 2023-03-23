Жительница Лениногорска «инвестировала» в аферистов почти 1,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Жительница Лениногорска «инвестировала» в мошенников почти 1,7 млн рублей, часть из которых она взяла в кредит, сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Лениногорскому району Татарстана.



Женщина увидела в интернете рекламу об инвестировании — в объявлении обещали приумножить сбережения. Она оставила заявку, после чего с ней связались и рассказали о схеме получения прибыли. Собеседники убедили женщину установить на телефон соответствующее программное обеспечение и зарегистрироваться на биржевых сайтах, а также перечислить первоначальный взнос. Женщине сразу же продемонстрировали, что сумма на ее счете выросла, и предложили внести еще несколько сотен тысяч рублей для увеличения ставки.

Из внесенных 1,7 млн рублей женщина смогла вывести лишь 70 тысяч рублей. Ее личный кабинет заблокировали, и она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Полицейские устанавливают личности злоумышленников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане участились мошенничества «под предлогом выгодного инвестирования». Об этом рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по республике Рамис Газимов:

— У нас все чаще стали опять появляться такие виды мошенничеств, как «под предлогом выгодного инвестирования». В этом году уже 24 мошенничества с крупным ущербом, а общий ущерб по ним порядка 30 миллионов рублей, — рассказал он.

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Маргарита Головатенко