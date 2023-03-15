В Татарстане ущерб по мошенничествам под предлогом выгодного инвестирования достигает 30 миллионов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане участились мошенничества «под предлогом выгодного инвестирования». Об этом рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по республике Рамис Газимов.



— У нас все чаще стали опять появляться такие виды мошенничеств, как «под предлогом выгодного инвестирования». В этом году уже 24 мошенничества с крупным ущербом, а общий ущерб по ним порядка 30 миллионов рублей, — рассказал он.

По его словам, работает это так: люди находят фишинговые сайты, похожие на торговые площадки, создают лицевые счета, а граждане перечисляют туда деньги, и «внешне на экране все видно», появляется «финансовый эксперт», который консультирует, где купить акции и тому подобное. Некоторые потерпевшие рассказывали, что у них на протяжении нескольких месяцев после этого вложенные средства росли, но по итогу люди теряли деньги.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, по подсчетам МВД по Татарстану, еженедельный ущерб от кражи с банковских карт и мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в республике в среднем достигает 20 миллионов рублей. Каждый день от жителей республики поступает 30—35 обращений по подобным инцидентам.

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Татьяна Демина