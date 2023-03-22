В Роспотребнадзоре призвали избегать покупки мяса в местах несанкционированной торговли из-за сибирской язвы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Роспотребнадзоре напомнили, что сибирская язва не передается от человека человеку. Об особенностях заражения этой болезнью ведомство рассказало в своем telegram-канале.

Как подчеркнули в пресс-службе, заражение возможно при прямом контакте с больным животным, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов человека, а также при употреблении мясной продукции с недостаточной термической обработкой.

— В целях исключения рисков инфицирования рекомендуем избегать покупки мясных продуктов, а также шкур животных с рук и в местах несанкционированной торговли, — рассказали в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, изначально симптомы сибирской язвы выявили у двух жителей Чувашии. Возможной причиной случая сибирской язвы в ведомстве называли незаконный подворный убой нелегально купленного животного.

Сегодня стало известно о третьем заболевшим. Он покинул пределы республики и сейчас находится в Подмосковье. Мужчину изолировали.

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Айрат Назипов