X республиканский ифтар в «Казань Экспо»: вечер разговения на новой площадке

Сегодня в международном выставочном центре «Казань Экспо» прошел 10-й республиканский ифтар, приуроченный к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. С заходом солнца участники события вслед за муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным совершили коллективный намаз. В нем принимал участие президент Татарстана Рустам Минниханов. После молитвы верующие проследовали на коллективную трапезу, для которой закупили около восьми тонн продуктов.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии