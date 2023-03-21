Режиссер театра Камала Айдар Заббаров стал лауреатом премии президента для молодых деятелей культуры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почетным лауреатом премии президента России Владимира Путина для молодых деятелей культуры за 2022 год стал режиссер Татарского государственного академического театра им. Камала Айдар Заббаров.



Согласно тексту указа президента, режиссер удостоился премии за вклад в развитие отечественного театрального искусства.

Заббаров родился в 1991 году в Набережных Челнах. В 2012-м он окончил актерский факультет Казанского театрального училища, а в 2018-м — режиссерский факультет РАТИ — ГИТИС (мастерская Сергея Женовача).



В 2017 году режиссер поставил спектакль «Беглец» по повести Льва Толстого «Казаки» в Санкт-Петербургском театре им. Ленсовета, в 2019 году — спектакль «Соловьев и Ларионов» по роману Евгения Водолазкина в московском театре «Современник».

В конце 2022 года театр им. Камала представил спектакли «Көл» («Пепел») и «Рәшә» («Марево»), режиссером которых был Заббаров. Всего у него восемь работ в театре им. Камала. «Реальное время» рассказывало о третьей и самой амбициозной казанской премьере для Айдара Заббарова , собственной инсценировке повести Амирхана Еники «Рәшә» («Марево») — о расчетливом деятеле торговли и артистке, чьи отношения разворачиваются в 1940-е. Режиссер пересказал историю их отношений, внезапно превратив повесть в описание успешной карьеры.



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Маргарита Головатенко