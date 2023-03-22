В АТП Татарстана призвали усилить контроль за водителями, оставляющими авто на автобусной полосе

Фото: Ассоциация АТП РТ

Ассоциация АТП Татарстана попросила Госавтоинспекцию усилить работу по выявлению нарушителей, которые оставляют автомобили на автобусной полосе. Обращение было направлено руководителю ГИБДД УМВД России по Казани Эльнару Садриеву, сообщили в пресс-службе организации.

В ходе мониторинга движения автобусов на маршрутах №18 и 68 на ул. Глушко были обнаружены 6 транспортных средств, припаркованных на специальной выделенной полосе.

Фото: Ассоциация АТП РТ

На отрезке от ул. Закиева до ул. Бигичева было зафиксировано 16 припаркованных на автобусной полосе автомобилей. Также более 10 автомобилей, мешающих движению автобусов, были выявлены по улице Ноксинский спуск.

А вот в центре Казани, наоборот, на автобусной полосе оставляют уже легковые автомобили. Среди проблемных участков ул. Карла Маркса, Татарстан и др.

В связи с этим перевозчики Казани попросили оказать содействие в привлечении к административной ответственности нарушителей ПДД. Ассоциация АТП РТ также попросила руководителя ГИБДД УМВД России по Казани Эльнара Садриева дать поручение экипажам ДПС усилить выявление нарушителей на автобусных полосах по всему городу.

Обратим внимание, что в кабинах казанских автобусов появились комплексы «Дозор-М». Они фиксируют нарушения на автобусной полосе и непосредственно на остановках общественного транспорта.



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Илина Хакимова