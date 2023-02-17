В казанских автобусах установили комплексы «Дозор-М»

В кабинах казанских автобусов появились комплексы «Дозор-М». Они фиксируют нарушения на автобусной полосе и непосредственно на остановках общественного транспорта. Об этом рассказали в Ассоциации АТП Татарстана.

Комплексы «Дозор-М» установлены в кабинах водителей автобусов. Они будут выявлять водителей из-за которых нарушается график движения общественного транспорта.

Если автомобилист бросил свою машину на автобусной полосе, едет по ней или бросил транспорт на остановке общественного транспорта, то «Дозор-М» зафиксирует нарушение в автоматическом режиме. В дальнейшем информация направляют в ЦАФАП УГИБДД МВД по РТ. Там информация обрабатывается, распечатывается постановление и направляется нарушителю.



— Теперь в казанских автобусах установлены две системы контроля — это «Дозор-М» и «Паркон-А». Для того чтобы автомобилисты не вычислили в каких автобусах установлены данные комплексы перевозчики продолжат менять маршруты и автобусы с «камерами» определенное количество раз в месяц. «Паркон-А» уже зафиксировал 31 тыс. нарушений на 47 улицах с автобусными полосами, — прокомментировал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

По словам Темлякова, автомобилисты чаще всего нарушают вышеуказанные правила на улицах: Шмидта, Четаева, Кулагина, Зорге, Липатова, Максимова, Фучика, Глушко, Татарстан, а также на проспекте Победы, Суконной Слободе и на Ноксинском спуске.

Впервые систему фотовидеофиксации «Паркон-А» установили в кабины казанских автобусов в конце 2021 года. Прибор фиксирует нарушения ПДД на автобусной полосе, парковку на автобусной полосе и на остановках общественного транспорта.

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Айрат Назипов