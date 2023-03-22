В Тюлячах уличили в пьяной езде оператора камер фотовидеофиксации

Фото: скриншот видео

Статистику лишенных прав водителей в Татарстане пополнил ведущий специалист подразделения ГБУ «Безопасность дорожного движения», пенсионер МВД Римгель Гаязов. По данным «Реального времени», сотрудники ГАИ поймали 50-летнего коллегу на нетрезвой езде прямо во время дежурства у переносной камеры фотовидеофиксации на улице Ленина в Тюлячах.



Любопытно, что факт правонарушения Гаязова — его движение на «Ниве» с последующей остановкой — силовики также зафиксировали на свой видеорегистратор. Как и последующую проверку на алкотесторе с распечаткой результата о наличии паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в объеме 0,780 мг/л.

скриншот видео

Перед этой процедурой и заполнением протоколов профессиональный фиксатор водительских нарушений признался, что выпил пива в машине. Сказал, что сам 20 лет отработал в милиции и очень просил сотрудников ГИБДД войти в его положение. Говорил, что опасается увольнения. В последующем на судах стал излагать иную версию: пьяным за руль не садился, выпил лишь после остановки, и не пиво — настойку из корвалола и лекарственных растений, поскольку чувствовал себя плохо. Указывал, что далее двигаться за рулем не собирался — его должен был забрать сын на машине.

Правонарушение было выявлено еще в новогодние каникулы — 2 января 2023 года, а 7 февраля мировой судья в Тюлячах постановил: оштрафовать Гаязова на 30 тысяч рублей и лишить его водительских прав на 1 год и 8 месяцев с момента их фактической сдачи за нарушение по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

скриншот видео

На прошлой неделе Гаязов и его представитель безуспешно пытались добиться отмены этого решения уже в Тюлячинском райсуде. Однако председательствующий судья Рамиль Бикмиев признал постановление о виновности специалиста ГБУ «БДД» законным и обоснованным.

Судами двух инстанций установлено, что ветеран полиции прошел и медицинское освидетельствование, причем в разговоре с врачом также признал факт употребления. Ранее Гаязов уже привлекался к ответственности за однородное правонарушение. Его привлекали по статье 12.15 КоАП (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона). Это обстоятельство в судах сочли отягчающим.

Видеозаписи изучили подробно: на первой видно, как «Нива» сворачивает с основной дороги, а при приближении полицейского автомобиля водитель еще немного сдает задним ходом. А потом выходит навстречу сотруднику ГАИ, одетый почти так же — в форменную одежду и светоотражающий жилет.

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Ирина Плотникова