Аналитик: «Юани позволяют России достичь меньшей зависимости от санкций»

Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия поддерживает использование китайских юаней в расчетах при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Свои выводы он изложил в интервью RT:

— Китайские юани в первую очередь позволяют России достичь меньшей зависимости от санкций США и Европы, поскольку снижается использование валют этих стран и территорий, одновременно расширяется торговля в КНР. Во-вторых, если говорить об использовании юаня в качестве средства оплаты с регионами Азии и Африки, речь идет о стратегическом развитии, — объяснил аналитик.

Он добавил, что регионы Азии и Африки — это «гигантский потенциальный рынок численностью более 6 млрд граждан».

Фото: realnoevremya.ru

— Использование китайского юаня, валюты второй экономики мира, позволит России наращивать экономические связи с другими регионами, в другой парадигме, где нет такого главенства политики США и ЕС, — считает эксперт.

Напомним, сегодня Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Кремле. В ходе встречи российский президент призвал поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах. Он добавил, что эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах.

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Айрат Назипов