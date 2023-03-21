Дмитрий Чернышенко: «Игры будущего» представляют огромный интерес в России и за ее пределами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Игры будущего» представляют огромный интерес в России и за ее пределами, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко:



— Мы видим огромный интерес как внутри нашей страны, так и со стороны международного сообщества. При непосредственной поддержке президента и правительства РФ проект, без сомнений, достигнет всех заявленных результатов и обеспечит маркетинговую ценность для спонсоров проекта — как действующих, так и будущих.

Вице-премьер отметил, что заинтересованность в участии в турнире подтвердили 29 стран, и их может быть гораздо больше. По его словам, «Играми будущего» Россия первой ответила на запрос общества об объединении спорта, технологий и образования и вывела на арену международный турнир, у которого нет аналогов в мире.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как заявил министр спорта России Олег Матыцин, Россия — ведущая страна мира по развитию фиджитал-спорта. Цифровые технологии «проникают почти во все отрасли нашей жизни», и спорт «не должен оставаться в стороне»:

— Все современные достижения в спорте связаны с использованием цифровых технологий. Мы фактически являемся локомотивом в этом направлении, потому что в фиджитале заложены спортивные принципы. Здесь речь идет не о противопоставлении или какой-то конкурентной борьбе, а о гармонизации взаимодействия цифровых технологий, реального спорта и вовлечения молодежи в это движение.

Матыцин также отметил, что молодежь сейчас в значительной мере ориентирована на использование цифровых технологий, и фиджитал-дисциплины не позволят ей уйти из реального спорта, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Фиджитал-игры» — новый формат киберспорта, который совмещает в себе цифровые и традиционные состязания. В программу соревнований входят пять дисциплин: турниры по Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), Warface в сочетании с лазертагом и соревнования по скоростному прохождению игр.



Первые киберспортивные «Игры будущего» пройдут в Казани в 2024 году. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

В начале марта федерация фиджитал-спорта Татарстана первой в России получила государственную аккредитацию.

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Маргарита Головатенко