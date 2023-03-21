Прокурором Алькеевского района Татарстана назначили старшего советника юстиции Станислава Козлова

Фото: прокуратура Татарстана

Прокурором Алькеевского района Татарстана назначили старшего советника юстиции Станислава Козлова. Назначенца коллективу представил прокурор республики Илдус Нафиков, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Ранее занимавший должность прокурора Алькеевского района Руслан Гизятов возглавил прокуратуру Новошешминского района.

Фото: прокуратура Татарстана

Станислав Козлов родился 22 июля 1979 года в Елабуге. В 2001 году окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в 2007 году в должности помощника Елабужского городского прокурора, был на этом посту до 2010 года. Затем с 2010 по 2015 год занимал должность старшего помощника городского прокурора, в 2015—2018 годах был его заместителем. С 2018 по 2023 год был прокурором Новошешминского района.

Фото: прокуратура Татарстана

В феврале на должность прокурора Вахитовского района Казани была назначена советник юстиции Олеся Соколова. Артур Абуталипов, занимавший эту должность ранее, возглавил прокуратуру Набережных Челнов.

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Маргарита Головатенко