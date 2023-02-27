Назначен новый прокурор Вахитовского района Казани

Фото: пресс-служба прокуратуры

На должность прокурора Вахитовского района Казани назначена советник юстиции Олеся Соколова. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Соколова родилась 13 ноября 1985 года в рабочем поселке Башмаково Пензенской области, в 2007 году окончила Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2009 году начала службу в органах в должности помощника прокурора Авиастроительного района Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До настоящего момента занимала должность начальника отдела по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса прокуратуры Татарстана.

Артур Абуталипов, занимавший эту должность ранее, возглавил прокуратуру Набережных Челнов.



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Елизавета Пуншева