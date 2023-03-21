Прокурором Новошешминского района Татарстана назначен старший советник юстиции Руслан Гизятов

Фото: прокуратура Татарстана

На должность прокурора Новошешминского района Татарстана назначили старшего советника юстиции Руслана Гизятова. Сегодня назначенца представил коллективу прокурор республики Илдус Нафиков, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Занимавший должность прокурора Новошешминского района Станислав Козлов возглавил прокуратуру Алькеевского района.

Фото: прокуратура Татарстана

Руслан Гизятов родился 19 июля 1979 года в рабочем татарстанском поселке Камское Устье. В 2001 году окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в 2001 году с должности следователя прокуратуры Мензелинского района РТ. С 2001 по 2006 годы в нем он был в должности следователя прокуратуры, в 2006—2013 годах — заместителем прокурора. Уже с 2013 по 2023 год Гизятов был прокурором Алькеевского района.

Фото: прокуратура Татарстана

В феврале на должность прокурора Вахитовского района Казани была назначена советник юстиции Олеся Соколова. Артур Абуталипов, занимавший эту должность ранее, возглавил прокуратуру Набережных Челнов.



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Маргарита Головатенко