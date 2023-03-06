В Казани спрос на вторичную недвижимость к марту упал на 13,8%

В Казани спрос на вторичное жилье к марту 2023 года снизился на 13,8%, сильнее этот сегмент рынка упал в Ленинградской области (-15,7%), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Авито Недвижимость».



Предложение вторичного жилья в России выросло на 24,1% по сравнению с тем же месяцем 2022 года на фоне упавшего спроса на эту категорию недвижимости. Спрос на покупку квартир во вторичном фонде по сравнению с январем 2023-го вырос на 1,5%. Показатели спроса за год снизились на 3,7%.

Стоимость квадратного метра во вторичной жилой недвижимости в России в феврале за год увеличилась на 16,4%, до 90,7 тысячи рублей, а стоимость квартиры на вторичном рынке за этот период увеличилась на 13,5%, до 4,2 млн рублей.

В январе в Татарстане совершили 5,7 тысячи сделок по купле-продаже жилья, тогда как в декабре 2022 года — 7,3 тысячи сделок, сокращение составило 21,6%. Большинство договоров заключили в Казани — 1,9 тысячи.

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Маргарита Головатенко