В Татарстане в январе количество сделок по купле-продаже жилья упало более чем на 20%

В январе в Татарстане совершили 5,7 тысячи сделок по купле-продаже жилья, тогда как в декабре 2022 года — 7,3 тысячи сделок, сокращение составило 21,6%, следует из данных Управления Росреестра по региону.



Большинство договоров заключили в Казани — 1,9 тысячи. В Татарстане с использованием банковской ипотеки (включая земельные участки) заключили 2,3 тысячи договоров. По приобретению жилья в ипотеку в республике состоялось 5,9 тысячи сделок.

В прошлом месяце официально зарегистрировали 5,2 тысячи сделок купли-продажи земельных участков, из них более тысячи — в Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Количество договоров купли-продажи жилых помещений за прошлый год в Татарстане, по данным Росреестра, упало на 38,8% — до 101 585 сделок (в 2021 году — 166 021 сделка). Восстановиться к декабрю рынок недвижимости так и не смог — в последний месяц 2022 года Росреестр зарегистрировал 7 311 сделок купли-продажи жилой недвижимости, в то время как в декабре 2021 года таких сделок было 19 376, или в 2,7 раза больше.



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Маргарита Головатенко