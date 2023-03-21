За сутки в России коронавирусом заразились 9 373 человека

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 9 373 человек, госпитализирован 1 541 зараженный. Всего в стране зарегистрировано 22 525 882 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 21 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 13 345 пациентов. Всего вылечившихся — 21 873 518 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 34 россиян. Всего от инфекции скончались 396 899 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко