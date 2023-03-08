Россиян в преддверии 8 Марта призвали отказаться от цветов в пластиковых упаковках

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Пластиковые упаковки для цветов не перерабатываются. В связи с этим экологи призывают россиян отказаться от такой упаковки или не покупать букеты вовсе, сообщает Daily Moscow со ссылкой на генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

— Самая простая упаковка из полипропилена, который невозможно переработать, весит 200 граммов, а стандартный букет цветов — около 1 кг. В теории это 1700 тонн пластиковых отходов, которые отправятся на свалку и будут загрязнять окружающую среду после одного единственного праздника, — отметил он.

По словам Буцаева, пластиковой упаковке есть альтернативы — бумажная упаковка, которую можно переработать. Если граждане станут пользоваться таким вариантом, объемы захоронения неперерабатываемых отходов значительно снизятся.



Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Напомним, по данным отделения Национального банка по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ России, в республике стоимость популярных подарков на Международный женский день за год поднялась, но меньше, чем составил общий уровень инфляции в республике в январе (11,6%). Так, увеличилась стоимость аксессуаров (например, сумок и шарфов).

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Елизавета Пуншева