Ассоциация банков России предложила повысить лимит ввоза валюты в 10 раз — до $100 тысяч

В Ассоциации банков России предложили повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до $100 тысяч. Организация готовит обращение в Федеральную таможенную служб, а в случае необходимости — будет добиваться выноса вопроса на уровень ЕЭАС.



— Мы (Ассоциация банков России, — прим. ред.) обратились в Минфин и ЦБ, они сказали, что не против, но нужно обратиться в ФТС. Так что мы готовим предложение в ФТС, — цитирует «РИА Новости» вице-президента ассоциации Алексей Войлуков.



По его словам, сейчас многие банки, особенно крупные, из-за санкций не могут ни закупать доллары и евро, ни ввозить в страну, как в предыдущие годы. Поэтому внутри страны «не так чтобы было много свободной валюты». А валюта необходима для совершения бизнес-операций, а также и физлицам, которые хотели бы снять средства со своих счетов.

В России на данный момент, как в государстве-члене ЕАЭС, действует порог для декларирования ввозимой валюты в эквиваленте от $10 тысяч.

Добавим, что при декларировании необходимо указать источник происхождения денежных средств, а также сведения об их предполагаемом использовании. Для подтверждения происхождения денег нужно обратиться в банк.

В Росфинмониторинге, в свою очередь, заявили, что увеличение порога декларирования возможно только путем внесения изменений в таможенное законодательство ЕАЭС. В организации добавили, что, по их мнению, увеличение потолка ввоза наличной валюты «может привести к повышению уровня риска использования такого канала «курьерами наличных», в том числе связанными с криминальными структурами».



Совет директоров Банка России разрешил госкорпорации ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам вывозить за рубеж наличную валюту свыше $10 тысяч или в эквиваленте в другой иностранной валюте.



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Илина Хакимова