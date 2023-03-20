В Белом доме назвали Россию «младшим партнером» Китая

В США высказались об отношениях России и Китая. По мнению координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, в последнее время обе страны стали ближе.

— Я бы сказал, что конкретно в этих двусторонних отношениях они (Россия, — прим. ред.), безусловно, младший партнер, — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что расцвет отношений Москвы и Пекина пришелся на недавнее прошлое. По словам Кирби, обеим странам не нравится «лидерство США в мире».

Фото: kremlin.ru (скриншот видео)

Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным рабочим визитом. Он уже провел неформальные переговоры с Владимиром Путиным, которые длились 4,5 часа. Основные тезисы их встречи — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов