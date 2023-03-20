Центробанк определил порядок возвращения ценных российских бумаг из-за границы

Банк России определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг, которые учитываются на их клиентских счетах за рубежом. Как сообщает финансовый регулятор, это позволит исключить иностранную организацию из цепочки учета российских бумаг и защитить интересы и права инвесторов.

— Депозитарии должны подать заявления о переводе в НРД, после чего ценные бумаги будут зачислены на их счета депо номинального держателя, открытые в центральном депозитарии. Такая возможность предоставляется им один раз, — рассказали в пресс-службе Центробанка.

С начала года владельцы ценных бумаг, передавшие их по договору на хранение иностранной организации с правом пользования, могут обратиться с заявлением в российский депозитарий о принудительном переводе активов в отечественную инфраструктуру.

Фото: pixabay.com

При этом Банк России установил срок, на который может быть продлена эта процедура. Если зарубежный институт представил свои обоснованные возражения на списание за два дня до истечения срока, указанного в уведомлении, то на урегулирование вопросов дается еще 30 рабочих дней.

Напомним, на прошлой неделе американская биржа Nasdaq уведомила российские компании Ozon, «Яндекс», Headhunter и Qiwi о том, что американские депозитарные акции (ADS) компаний будут исключены из листинга биржи. В документах указывается, что делистинг ценных бумаг четырех российских компаний будет осуществлен 24 марта.



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Айрат Назипов