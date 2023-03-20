В Казани простились с заслуженным артистом ТАССР И РСФСР Эмилем Заляльдиновым — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани состоялось прощание с известным певцом Эмилем Заляльдиновым. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Эмиль Заляльдинов родился 2 июля 1933 года в городе Самарканде Узбекской ССР. В 1960 году стал солистом оперы в Татарском государственном академическом театре оперы и балета. А через два года был направлен на работу в Татарскую государственную филармонию имени Габдуллы Тукая. Песенный репертуар Заляльдинова насчитывал более 500 произведений. Он исполнял песни на английском, французском, немецком, итальянском, грузинском, таджикском, узбекском, казахском, украинском языках.

— Такого репертуара большого ни у кого нет. У него столько песен… Он очень много над собой работал. Он знал творчество Тукая на 150%, — сказала народная артистка Татарстана Зухра Шарифуллина.

Фото: кадр видео/ТНВ

Эмилю Заляльдинову были присвоены почетные звания «Заслуженный артист ТАССР (1969 год), «Народный артист ТАССР» (1973 год), «Заслуженный артист РСФСР» (1982 год).

— Все песни, которые пел Эмиль Заляльдинов, они обязательно доходили до народа. Они обязательно получали определенную популярность. В этом плане он, засучив рукава, всю жизнь работал. Все профессиональные композиторы отдавали свои произведения для исполнения именно Заляльдинову, — отметил народный артист Татарстана Айдар Файзрахманов.

Сейчас в планах Минкульта РТ и неравнодушных людей увековечить память певца.

— Министерство культуры совместно с Государственной татарской филармонией будет думать о тех мерах, которые можно сделать. Но уже сейчас можно сказать то, что в парке за филармонией есть именное дерево Эмиля Усмановича Заляльдинова, — заявил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Эмиль Заляльдинов умер в возрасте 90 лет. Его похоронили на мусульманском кладбище «Самосырово».

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Айрат Назипов