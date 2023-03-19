Умер народный артист ТАССР и известный певец Эмиль Заляльдинов

На 90-м году ушел из жизни известный татарский певец Эмиль Заляльдинов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Татарстана.

Эмиль Заляльдинов родился 2 июля 1933 года в городе Самарканде Узбекской ССР. В 1959 году учился в Казанской государственной консерватории. Трудовую деятельность начал в 1960 году солистом оперы в Татарском государственном академическом театре оперы и балета. После успешного окончания музыкального вуза в 1962 году был направлен на работу в Татарскую государственную филармонию имени Габдуллы Тукая, где посвятил себя концертной деятельности.

Песенный репертуар Заляльдинова насчитывал более 500 произведений. Он был первым исполнителем многих произведений татарских композиторов. Эмиль Заляльдинов исполнял песни на английском, французском, немецком, итальянском, грузинском, таджикском, узбекском, казахском, украинском языках.

Ему были присвоены почетные звания «Заслуженный артист ТАССР (1969 год), «Народный артист ТАССР» (1973 год), «Заслуженный артист РСФСР» (1982 год). Был награжден медалями «В память о 1000-летии Казани» (2005) и «За доблестный труд» (2018 год).

Проработав в филармонии 30 лет, ушел на пенсию. В последние годы певец вел активную концертную деятельность, сочинял музыку на стихи поэтов, часто выступал перед детской и юношеской аудиторией на различных площадках города и республики.

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Айрат Назипов