Зинэтула Билялетдинов о матче с «Адмиралом»: «Не использовали шанс в большинстве»

Фото: ХК "Ак Барс"

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал третий матч с «Адмиралом» (0:1 ОТ) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции. Он оценил матч как непростой для обеих команд:



— Игра не была простой ни для нас, ни для соперника. Видите, случай такой — один бросок решил исход матча, — сказал он и отметил хорошую работу вратарей.

Билялетдинов считает, что казанская команда не использовала шанс в большинстве:

— Да, мы не использовали свой шанс. Но и соперник играл здорово, они достаточно хорошо оборонялись и не дали нам возможность забить.

Он считает, что в овертайме команда играла неплохо, было много хороших моментов, но нужно учитывать и хорошую игру соперника. Тренер отметил, что цена ошибок возрастает, а потому «надо их не совершать».

Тренер поблагодарил болельщиков за поддержку и назвал атмосферу матча спортивной и приятной.

«Ак Барс» сегодня проиграл «Адмиралу» в овертайме. Клуб из Владивостока сократил отставание в серии плей-офф — счет серии 2:1.

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Маргарита Головатенко