В Госавтоинспекции рассказали, как будет работать система электронных водительских прав
Для того, чтобы воспользоваться новой системой электронных водительских прав, необходимо скачать приложение «Госуслуги Авто» и ввести свои данные, после чего сформируется уникальный QR-код. Автоинспекторы показали «ГТРК Татарстан», как будет работать нововведение.
Теперь станет возможным предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую версию электронных прав. Все экипажи ДПС оснащены планшетами. Система функционирует без стабильного доступа к интернету — приложение работает офлайн.
Стоит отметить, что электронная версия, в отличие от пластиковой, исключает возможность предъявления поддельных документов. «Госуслуги Авто» имеет доступ к федеральным базам Госавтоинспекции. Однако пока рекомендуется иметь пластиковый аналог при себе.
Напомним, с 1 марта система электронных водительских прав начнет работать в штатном режиме.
О том, что ГИБДД хочет реализовать проект по введению электронных водительских удостоверений, начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников говорил еще в 2019-м.
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