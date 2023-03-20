Вильфанд назвал регионы, которые может затопить в период половодья

Из-за весеннего половодья могут быть затоплены населенные пункты Вологодской, Брянской, Рязанской, Ленинградской, Смоленской, Самарской, Тульской областей, а также Башкирии и Крыма. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Например, это касается таких городов, как Тихвин, Тосно, Любань в Ленинградской области, [а также] Великого Устюга в Вологодской области, пониженных прибрежных участков в районе Смоленска, Брянска, Уфы, отдельных участков в районах Рязани, Тулы, пойм в населенных пунктах Самарской области, — цитирует ТАСС слова эксперта.

Фото: vk.com/mchs.tatarstan

Также Вильфанд отметил, что во время половодья в Крыму могут произойти аварийные сбросы из водохранилищ. По его словам, этому могут поспособствовать умеренные либо интенсивные дожди.

— У них маленькие объемы, поэтому происходят сбросы, также возможны прорывы местных дамб... что повлечет выход воды на поймы рек, — добавил он.

13 марта сообщалось, что весна вступила в свои права, создав аварийные ситуации на дорогах, остановив трамвайное движение и затопив подвалы и переходы. Казань к таким капризам стихии оказалась не готова, однако власти города не оставили этот вопрос без внимания. О том, какие меры принимают власти столицы Татарстана в борьбе со стихией и какие проблемы всплывают в этом вопросе, читайте подробнее в материале «Реального времени».

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Антон Гаврилов