В Казани на улице Ломжинской вновь появилась большая трещина

На автомобильной дороге по улице Ломжинской в Казани вновь появилась большая трещина, об этом сообщили пользователи социальных сетей.

На выложенных очевидцами фотографиях можно заметить большую трещину вдоль дорожной разметки, которая вышла и на проезжие полосы.

Фото: t.me/vkazani

Трещина в районе улиц Ломжинской и Юлиуса Фучика в городе появляется не впервые. В январе этого года образовалась трещина на проезжей части по улице Юлиуса Фучика при движении в сторону ул. Завойского. На участке, где в октябре появилась трещина, ограничивали движение транспорта.

Похожий случай произошел в октябре 2022 года вблизи перекрестка Фучика — Ломжинская. Специалисты установили, что там размыло грунт.



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Маргарита Головатенко