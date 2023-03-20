Врач дала рекомендации по укреплению здоровья весной

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чтобы поддержать здоровье весной, следует больше гулять на свежем воздухе и солнце, чаще есть овощи и не злоупотреблять биологически активными добавками. Такие советы дала заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт клиники «Атлас» Ольга Александрова.

Она напомнила, что солнце помогает организму человека вырабатывать витамин D и серотонин. При этом, выходя на улицу в дневное время, следует нанести солнцезащитный крем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Специалист также порекомендовала россиянам придерживаться режима дня — ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день. В выходные можно сделать исключение, но не следует сдвигать график сна более чем на один-два часа, пишет агентство «Прайм».



Напомним, эксперты советуют для поддержания хорошего здоровья съедать в день не менее трех разноцветных овощей и двух разных видов фруктов. Диетолог Дуэйн Меллор объяснил, что такое соотношение не только делает еду более здоровой и разнообразной при меньшем количестве калорий, но и помогает восстановить микрофлору кишечника и улучшить психическое здоровье.



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Татьяна Демина