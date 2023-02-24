Диетолог назвал составляющие здорового рациона
Распространенный ранее совет употреблять не менее пяти различных фруктов и овощей в день нуждается в корректировке. Такое мнение высказал диетолог Дуэйн Меллор, сообщают «Известия Мордовии».
Эксперт советует для поддержания хорошего здоровья съедать в день не менее трех разноцветных овощей и двух разных видов фруктов. По словам Меллора, такое соотношение не только делает еду более здоровой и разнообразной при меньшем количестве калорий, но и помогает восстановить микрофлору кишечника и улучшить психическое здоровье.
Увеличение количества овощей в ежедневном рационе значительно улучшает здоровье и снижает риск заболеваний. Кроме того, овощи дешевле фруктов и содержат меньше калорий и сахара, что делает их более доступными, заключил Меллор.
Напомним, диетологи из Корнельского университета выяснили, что одно съеденное в день яблоко помогает предотвратить рак молочной железы. Данное открытие специалисты сделали благодаря эксперименту с крысами.
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