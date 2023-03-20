Эксперты рассказали, как обезопасить себя при покупке фермерской продукции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фермерская продукция содержит меньше химии и более полезна, однако ее употребление порой чревато проблемами со здоровьем. Чтобы обезопасить себя, эксперты рекомендуют приобретать ее только у проверенных продавцов, у которых есть сертификаты о качестве, разрешение на торговлю и личная медкнижка.

Перед покупкой следует внимательно изучить срок годности продукта. Например, кисломолочка без стабилизаторов и консервантов пригодна к употреблению в среднем пять дней, и покупать ее у продавцов с улицы, особенно в летнее время, не стоит.

Также эксперты советуют покупать фермерскую продукцию местного производства. Желательно по возможности изучить отзывы о продавце и его товарах, пишут «Известия».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на прошлой неделе в Казани и других населенных пунктах Татарстана стартовали традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно приобрести фермерскую продукцию. Работать они будут каждую субботу до 23 апреля.

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Татьяна Демина