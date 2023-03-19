Владимир Путин: в вопросе сроков начала спецоперации сослагательное наклонение применять невозможно

Президент России Владимир Путин заявил, что у решения о начале спецоперации нет сослагательного наклонения. Так, он ответил на вопрос, стоило ли начать спецоперацию на Украине в 2014 году.

— Мы рассчитывали на то, что эту проблему решим мирным путем. Но как выясняется сейчас, нас просто водили за нос. Никто из наших так называемых партнеров и не собирался ничего мирными средствами решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Президент также заявил, что за эти годы многое было сделано в вопросе импортозамещения. Это позволило удержать на плаву российскую экономику.

Фото: realnoevremya.ru

— Нам очень много нужно сделать для развития сухопутных войск. Но у нас тогда не было гиперзвукового оружия. Да, мы его не применяем, но оно есть. Есть и другие современные системы. В 2014 году такого не было. Поэтому применять сослагательное наклонение здесь невозможно, — добавил Путин.

Напомним, в декабре Владимир Путин выразил разочарование высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Она заявила, что главная их цель была дать время Украине.

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Айрат Назипов