Российские войска помешали ВСУ провести разведку боем на Купянском направлении

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Российские военные сорвали две попытки украинских войск провести разведку боем и переброску их резервов на Купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

— В течение дня на Купянском направлении группировка войск «Запад» сорвала две попытки противника провести разведку боем в районе населенного пункта Грениковка, а также переброску резервов и ротацию войск в районе населенного пункта Першетравнево, — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» и орудий «Гиацинт» уничтожили три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Гряниковки, Орлянского и Артемовки.

Фото: mil.ru

Напомним, месяц назад подразделения «Западной» группировки войск полностью освободили село Гряниковка в Харьковской области.

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Айрат Назипов