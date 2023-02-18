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Российские военные взяли под контроль село Гряниковка

15:57, 18.02.2023
Российские военные взяли под контроль село Гряниковка
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Российские военные освободили село Гряниковка в Харьковской области. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.

— На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области, — говорится в публикации.

12 февраля сообщалось, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль поселок городского типа Красная Гора, который расположен под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В январе в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении российскими военными населенного пункта Бахмутское, который находится под Соледаром.

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Антон Гаврилов
Общество

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