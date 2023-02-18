Российские военные взяли под контроль село Гряниковка
Российские военные освободили село Гряниковка в Харьковской области. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.
— На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области, — говорится в публикации.
12 февраля сообщалось, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль поселок городского типа Красная Гора, который расположен под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР).
В январе в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении российскими военными населенного пункта Бахмутское, который находится под Соледаром.
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