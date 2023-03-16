КНДР запустила одну баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным Сеула, ракета большой дальности была запущена 16 марта из района Сунан в Пхеньяне.

Ракета пролетела около 70 минут и, предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо, за пределами японской исключительной экономической зоны, сообщили в минобороны Японии.

Дальность полета, по данным японских военных, составила 1 000 километров, а максимальная высота полета — 6 000 километров.

— Безрассудные провокации Севера будут иметь ясную цену, — заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе заседания Совета национальной безопасности (СНБ), созванного после запуска баллистической ракеты КНДР.

Отметим, что правительство Японии также выразило протест КНДР в связи с осуществленным запуском. Власти Японии заявили, что не давали приказа Силам самообороны страны уничтожать ракету.



В конце 2022 года неопознанные летающие объекты, вероятно, северокорейские дроны, пересекли границу Южной Кореи без ее разрешения. Южнокорейские военные выпустили примерно 100 снарядов, чтобы сбить дроны КНДР.

Напомним, что 11 ноября прошлого года КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В связи с произошедшим южнокорейские военные заявили, что усиленное наблюдение за Северной Кореей продолжается, а государство сохраняет повышенную оборонную готовность в тесном сотрудничестве с США.

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Илина Хакимова