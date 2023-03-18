За сутки в России выявили 13 009 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 13 009 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 287 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 493 866 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом



По данным на 18 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 12 155 человек, всего выздоровевших — 21 841 765 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 32 россиян, всего от инфекции скончался 396 801 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко