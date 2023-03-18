В России упростили покупки до 15 тысяч рублей в зарубежных онлайн-магазинах

В России упростили совершение покупок в пределах 15 тысяч рублей в зарубежных интернет-магазинах без прохождения идентификации личности, такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.



Ранее покупать товары на ту же сумму без идентификации можно было лишь в зарегистрированных в России интернет-магазинах. Теперь это распространяется на иностранные площадки.

Закон предполагает, что теперь для совершения онлайн-покупок в зарубежных магазинах не более чем на 15 тысяч рублей (или эквивалент в иностранной валюте) не потребуется проходить идентификацию — как полную, предусматривающую личную явку в отделение банка, так и упрощенную, требующую предоставления паспортных данных и их подтверждения.

Фото: pixabay.com

Есть несколько исключений. Идентификация все же будет необходима, если у сотрудников банка возникнут подозрения в отмывании денег, а еще если получателем переводимых денежных средств является физлицо или некоммерческая организация (кроме ЖСК, ТСЖ и др.).

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Маргарита Головатенко