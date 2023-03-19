Нутрициолог посоветовала включить в рацион апельсины и сельдерей для борьбы со стрессом

Существует ряд продуктов, которые наиболее важны при стрессе и переутомлении, рассказала в беседе с RT нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова.



Такими продуктами, по словам Свиридовой, являются салат, белокочанная капуста и брокколи, щавель: в них содержатся антиоксиданты, которые помогают организму восстановиться. Важную роль здесь играет калий — он оказывает положительное влияние на нервную систему и снимает стресс. Для поддержания сил и энергии помогает большое количество витамина B, который содержится в злаках.

— Рекомендуется добавлять продукт в салат или делать из него сок. Морковь, тыква и оранжевые кабачки богаты витамином А и бета-каротином. Они укрепляют сосуды и улучшают круговорот крови в мозге, благодаря чему проще думается. Кроме того, они поднимают настроение и снимают напряжение, — заключила Свиридова.

Фото: pxhere.com

Дипломированный нутрициолог Оксана Ковилкина указывала, что количество жира в ежедневном рационе взрослого человека должно составлять не более 30%, поэтому при приготовлении блюд следует выбирать нежирное мясо. Она советует выбирать постную говядину, курицу и индейку. Их следует готовить на гриле, на пару или тушить.

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Маргарита Головатенко