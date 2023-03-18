В Татарстане годовой план по жилищному строительству выполнен на 35%

В Татарстане по состоянию на 18 марта годовой план по жилищному строительству выполнен на 35%. Об этом стало известно сегодня на совещании в Доме правительства республики.



Лидируют коммерческие застройщики — 42% от годового плана. Готов 81 многоквартирный дом, общая площадь — 599 тысяч квадратных метров.

По программе социальной ипотеки с начала года в Татарстане построили 15 домов на 44 тыс. кв. метров. Это 28% от запланированных годовых показателей.

План по индивидуальному жилищному строительству выполнен на 30% — это почти 450 тыс. кв. м. В 2023 году введут 1,51 млн кв. метров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в 2023 году в Вахитовском и Приволжском районах Казани планируют ввести более 300 тыс. кв. метров жилья, рассказал глава администрации районов Альберт Салихов. Это в 2,2 раза больше, чем в 2022-м, когда на их территории построили 135 тысячи «квадратов».



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Маргарита Головатенко