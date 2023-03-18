В Татарстане количество разводов в январе выросло на 19%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан вошел в антитоп-5 регионов Приволжского федерального округа по приросту зарегистрированных в январе этого года разводов. По сравнению с аналогичным месяцем 2022 года их в республике оформили на 19,1% больше.

Выдача свидетельств о расторжении брака в первом месяце 2023-го увеличилась во всех 14 регионах ПФО. Наибольший прирост зафиксировали в Удмуртии и в Марий Эл — почти на четверть (+24,7% и +24,1% соответственно), а минимальный — в Башкирии, всего на 0,1%, или на один развод. Стоит отметить, что в абсолютном выражении эта республика стала антилидером по количеству зарегистрированных за январь разводов — 1 286.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» составило рейтинг регионов ПФО по приросту регистраций разводов в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го:

Удмуртия — на 24,7% (475 разводов); Марий Эл — на 24,1% (211 разводов); Нижегородская область — на 19,9% (1 020 разводов); Саратовская область — на 19,6% (1 070 разводов); Татарстан — на 19,1%, (1 147 разводов); Мордовия — на 16,6% (197 разводов); Пензенская область — на 15,8% (389 разводов); Пермский край — на 14,5% (933 развода); Оренбургская область — на 14,3% (711 разводов); Чувашия — на 12,5% (352 развода); Кировская область — на 10,9% (417 разводов); Самарская область — на 8,5% (1 070 разводов); Ульяновская область — на 6,1% (752 развода); Башкирия — на 0,1% (1 286 разводов).

Всего за январь 2023 года в Приволжском федеральном округе расторжение брака зарегистрировали 9 307 раз. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года число оказалось на 13,1%, или на 1 079 разводов, больше.

Количество заключивших брак в январе 2023 года в Татарстане оказалось больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 5,2%, или на 53 пары — 1 075. При этом по сравнению с концом прошлого года свадеб оказалось меньше почти в два раза



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина