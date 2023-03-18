В январе в Татарстане выросло число новых браков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Количество решившихся заключить брак в январе 2023 года в Татарстане оказалось больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 5,2%, или на 53 пары. При этом по сравнению с концом прошлого года свадеб оказалось меньше почти в два раза — в декабре 2022 года кольцами обменялись 1 954 пары.



Увеличение выдачи свидетельств о регистрации брака в январе этого года не зарегистрировали лишь в трех из 14 регионов Приволжского федерального округа. В Башкирии официально созданных семейных пар оказалось на 9,2%, или на 106 пар, меньше, чем в начале прошлого года — 1 050.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На 4,6% меньше браков зарегистрировали в соседней с Татарстаном Чувашии — поженились за январь 229 пар. Снизилось, хоть и минимально, количество обменявшихся обручальными кольцами в Саратовской области — на 0,8%, до 602 пар, следует из данных Росстата.

В остальных регионах Приволжского федерального округа число зарегистрированных браков в январе 2023-го по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилось. «Реальное время» составило их рейтинг:

Марий Эл — на 24% (155 браков); Ульяновская область — на 23,6% (299 браков); Кировская область — на 14,3% (320 браков); Нижегородская область — на 11,9% (828 браков); Пермский край — на 8,2% (760 браков); Самарская область — на 6,7% (864 брака); Пензенская область — на 6,4% (314 браков); Татарстан — на 5,2% (1 075 браков); Оренбургская область — на 4,3% (600 браков); Удмуртия — на 3,2% (316 браков); Мордовия — на 2,1% (146 браков).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом в Приволжском федеральном округе за первый месяц этого года брак зарегистрировали 7 551 раз. Это на 4,3%, или на 314 пар, больше, чем за январь 2022 года.



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Татьяна Демина