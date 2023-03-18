Минобрнауки: в 2023 году на бюджет в вузы смогут поступить 67% выпускников

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Порядка 67% выпускников смогут бесплатно обучаться в российских вузах в этом году, что на 3% больше 2022 года, сообщает ТАСС.



Минобрнауки распределило более 590 тысяч бюджетных мест в российских университетах на 2023—2024 учебный год, более 73% из них получили региональные вузы. Это на 2 тысячи больше, чем в 2022—2023 учебном году и на 11,5 тыс. больше, чем в 2021—2022 учебном году.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В феврале стало известно, что сразу три татарстанских университета получат от Минобрнауки России грант в размере 348,2 млн рублей. Деньги получат: Университет Иннополис, Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) и Казанский национальный исследовательский технологический институт (КНИТУ-КХТИ). Остальные средства министерство отправит в другие 27 университетов страны.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко