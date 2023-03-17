Объем частных инвестиций в проекты института кураторства в ПФО составил 165 млрд рублей в 2022 году

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

По итогам 2022 года в Приволжском федеральном округе (ПФО) суммарный объем частных инвестиций по проектам института кураторства составил 165 млрд рублей, созданы свыше 22 тысяч рабочих мест, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи в Самаре с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.



В целом ПФО находится на четвертом месте по уровню достижения плановых показателей по всем проектам.

— Проекты, реализуемые в рамках института кураторства, уже приносят ощутимый социально-экономический эффект. Особенно это касается тех регионов, где их реализация находится на постоянном контроле, — указал Чернышенко.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

По его словам, текущие ограничения привели к необходимости корректировки планов, проведения аудита перечня проектов и проработки новых в контексте общероссийского подхода. Это прежде всего импортозамещение и достижение по поручению технологического суверенитета.

Чернышенко отметил продуктивную работу управленческих команд из Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Пермского края и Саратовской области.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В сентябре 2022 года Минниханов и Чернышенко на встрече обсуждали проекты региона, отобранные в рамках института кураторства.



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Маргарита Головатенко