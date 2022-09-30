Рустам Минниханов и Дмитрий Чернышенко обсудили информирование граждан по вопросам частичной мобилизации

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем председателя правительства России, куратором Приволжского федерального округа Дмитрием Чернышенко. На встрече обсудили проекты региона, отобранные в рамках института кураторства, введенного председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, работу кол-центров единой службы «122» по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации, а еще подготовку к проведению в Казани в 2024 году первых в истории «Игр будущего».



Вице-премьер отметил хорошую работу кол-центров «122» — операторы службы обработали уже 13 тысяч звонков от жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru

Касательно прорывных проектов Татарстана Чернышенко отметил, что каждый из них имеет высокую социальную значимость: их реализация позволит привлечь в регион более 200 млрд инвестиций и создать для граждан более 40 тыс. новых рабочих мест.

— Сегодня Татарстан является одним из крупнейших центров подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров, здесь ведется разработка отечественных цифровых продуктов и сервисов. Усиливается и работа с индустриальными партнерами по подготовке инженерных кадров. В регионе запущены три передовые инженерные школы. Благодарю руководство республики за активное участие в реализации федеральных проектов, — добавил Чернышенко.

Фото: realnoevremya.ru

Как отметил вице-премьер, Татарстан — регион с мощным спортивным кластером. В 2024 году Казань примет первые в истории «Игры будущего» с участием молодых ребят из дружественных стран. В качестве подготовки к ним 21—23 сентября состоялись «Фиджитал Игры». В них приняли участие около 100 спортсменов из пяти стран мира. Атлеты состязались в четырех дисциплинах: фиджитал-футболе (FIFA и футзал), фиджитал-баскетболе (NBA и стритбол), гонке дронов, а также в VR-игре Beat Saber.

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Маргарита Головатенко