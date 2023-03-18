Туроператоры рассказали, во сколько россиянам обойдется поездка в Египет на майские праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Туроператоры рассказали, сколько россиянам придется отдать за поездку в Египет в период майских праздников. Об этом говорится в исследовании АТОР.

Так, аналитики отмечают, что съездить в Египет на неделю и при этом отдохнуть в отеле категории четыре и пять «звезд» с питанием «все включено» сейчас можно за 130 тысяч рублей на двоих. Если же в поездке будет ребенок, минимальный чек вырастет до 160 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com

По мнению специалистов, стоимость туров в Египет вырастет минимум на 15% либо 25% — из-за увеличения спроса.

4 марта в результате исследования онлайн-сервиса «Туту» выяснилось, что столица Татарстана попала в рейтинг самых популярных направлений для авиапутешествий весной из Москвы и Санкт-Петербурга. Также отмечалось, что лидером в списке недорогих весенних маршрутов для путешествий на самолете оказался Псков.

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Антон Гаврилов