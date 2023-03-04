Казань попала в рейтинг самых бюджетных направлений для путешествий весной

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Казань попала в рейтинг самых популярных направлений для авиапутешествий весной из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «РИА Новости», со ссылкой на исследование онлайн-сервиса «Туту».



Лидером в списке недорогих весенних маршрутов для путешествий на самолете оказался Псков. Средний чек — 4,5 тысячи рублей за билет в оба конца.

Не втором месте Санкт-Петербург. Путешествие весной обойдется в среднем в 4,6 тысячи рублей. Следом идет Самара — 5,4 тысячи рублей. На четвертом месте Ульяновск, билет в который стоит около 5,8 тысячи рублей.

Казань замыкает топ-5. Авиапутешествие в столицу Татарстана весной 2023 года обойдется в среднем в 6,1 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, Казань попала в список самых востребованных направления для путешествий в зимние месяцы. Исследование показало, что более 3% пользователей выбирали для поездки столицу Татарстана.



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Антон Гаврилов