Татарстанцев предупредили о метели, тумане и сильном ветре 18 марта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды — сильный ветер, метель и туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, вечером в пятницу, 17 марта, а также ночью и днем в субботу, 18 марта, возможна кратковременная метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Порывы ветра могут усиливаться до 15 м/с.

На дорогах сильная гололедица и снежная каша, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 20 марта, осадки маловероятны. Ночью похолодает до -3..-8 градусов, днем потеплеет до +1..+6°С. Ночью во вторник, 21 марта, в Татарстане ожидается от 0 до -5°С, днем — от +3 до +8°С.



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Татьяна Демина