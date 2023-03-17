В Казани арестован полпред Дагестана в Татарстане — его обвиняют в вымогательстве

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Под стражу до 15 мая отправлен 43-летний Магомед Муслимов, полномочный представитель Дагестана в Республике Татарстан. Такое решение только что вынес Вахитовский суд Казани, — сообщает с места журналист «Реального времени».

На заседании суда следователь ГСУ МВД республики Фанис Гарипов настаивал именно на этой мере пресечения, утверждая, что обвиняемый в вымогательстве не имеет постоянного места жительства и работы в Казани, прописан в ином регионе страны, а при задержании пытался оказать активное сопротивление. Пояснить, в чем оно заключалась, следователь в перерыве отказался. Сам Муслимов уточнил «Реальному времени»: «Меня вытащили из машины и положили на капот. Все». С его слов, попыток убежать-помешать не было.

Суду Муслимов представился отцом четырех детей и заявил, что у него есть и жилье, и работа в Казани — полномочным представителем Дагестана. Он заявил, что на арест не согласен. Его адвокат Марсель Шагиахметов попросил суд приобщить ряд копий документов, представленный ранее в суд Махачкалы, и не избирать меру пресечения ввиду недостатка доказательств о причастности его клиента к преступлению. Защитник предлагал ограничиться продлением срока задержания на 72 часа.

Ходатайство следствия на заседании поддержал и представитель прокуратуры РТ Руслан Сафин.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, в казанский суд направлено ходатайство на арест полномочного представителя Дагестана в Татарстане Магомеда Муслимова. Его задержали 15 марта по делу о вымогательстве 6,7 млн рублей, возбужденному в МВД Татарстана.



Самого задержанного сегодня привели в наручниках под конвоем сотрудников СОБРа в черных балаклавах. «Это все неправда!» — сказал «Реальному времени» Муслимов на вопрос о подозрениях в его адрес.

По данным источников «Реального времени», с заявлением о вымогательстве в полицию обратился Геннадий Старостин, гендиректор казанского торгового дома «Бел-та» и ООО «Хозрасчетный ремонтно-строительный участок «Казанский». По версии потерпевшего, преступные требования о возврате несуществующего долга ему начали выдвигать с августа 2020 года, угрожали расправой.

Источники «Реального времени» отмечают — вину в вымогательстве задержанный не признал. Его адвокат Марсель Шагиахметов от комментариев пока воздерживается.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ирина Плотникова