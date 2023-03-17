В суд Казани привезли полпреда Дагестана — его арестовали

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Как стало известно «Реальному времени», в казанский суд направлено ходатайство на арест полномочного представителя Дагестана в Татарстане Магомеда Муслимова. Его задержали 15 марта по делу о вымогательстве 6,7 млн рублей, возбужденному в МВД Татарстана.



Самого задержанного привели в наручниках под конвоем сотрудников СОБРа в черных балаклавах. «Это все неправда!» — сказал «Реальному времени» Муслимов на вопрос о подозрениях в его адрес.

По данным источников «Реального времени», с заявлением о вымогательстве в полицию обратился Геннадий Старостин, гендиректор казанского торгового дома «Бел-та» и ООО «Хозрасчетный ремонтно-строительный участок «Казанский». По версии потерпевшего, преступные требования о возврате несуществующего долга ему начали выдвигать с августа 2020 года, угрожали расправой.

Источники «Реального времени» отмечают — вину в вымогательстве задержанный не признал. Его адвокат Марсель Шагиахметов от комментариев пока воздерживается.

Впрочем, детали судебного спора между Муслимовым и Старостиным раскрывают другую сторону отношений между ними. Первый обратился с иском в суд Махачкалы с требованием взыскать невозвращенный заем в 6,7 млн и представил расписку, второй был признан ответчиком, и суд обязал его выплатить эту сумму и проценты за пользование средствами. Согласно решению суда, Старостин был извещен о заседании, но участия в нем не принимал, а вот взыскание оспорил.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Должность полномочного представителя своей республики в РТ Муслимов занимает с 2016 года. После избрания он обещал соотечественникам: «Во благо республики и дагестанского народа, который проживает в Казани и в Республике Татарстан, буду стараться и помогать людям в разных сферах деятельности». Ему — 43 года, является дипломированным юристом.

В МВД от комментариев по этому делу пока воздерживаются.

UPD: Под стражу до 15 мая отправлен 43-летний Магомед Муслимов, полномочный представитель Дагестана в Республике Татарстан. Такое решение только что вынес Вахитовский суд Казани, сообщает с места журналист «Реального времени».



На заседании суда следователь ГСУ МВД республики Фанис Гарипов настаивал именно на этой мере пресечения, утверждая, что обвиняемый в вымогательстве не имеет постоянного места жительства и работы в Казани, прописан в ином регионе страны, а при задержании пытался оказать активное сопротивление. Пояснить, в чем оно заключалось, следователь в перерыве отказался. Сам Муслимов уточнил «Реальному времени»: «Меня вытащили из машины и положили на капот. Все.» С его слов, попыток убежать, помешать не было.

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Ирина Плотникова