Для участников спецоперации установят регулярный отпуск в 14 дней не реже одного раза в полгода

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, поручил для всех участников специальной военной операции установить регулярный отпуск длительностью 14 дней. Предоставлять его будут не реже одного раза в полгода.

Время на дорогу учитываться при предоставлении отпуска не будет. Владимир Путин заявил, что у военнослужащих будет время и возможность навестить свои семьи.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.



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Татьяна Демина